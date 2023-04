Hallelujah: les mots de Leonard Cohen ***1/2

Enregistré à l’été 1983, Various Positions, le septième album studio de Leonard Cohen, est d’abord froidement rejeté par son label Columbia, qui le juge absolument dénué de tout potentiel commercial, et finit par sortir de manière assez confidentielle via le petit indépendant Passport Records. Outre le déchirant Dance Me to the End of Love, le disque comprend pourtant un titre appelé à rester comme l’un des plus fameux du répertoire de l’immense chanteur canadien, disparu en 2016 à l’âge de 82 ans: Hallelujah, chanson- psaume touchée par la grâce que Cohen a mis des années à boucler, son écriture s’apparentant pour lui à une véritable quête spirituelle. Mis en chantier de son vivant et avec la bénédiction du vénérable poète au chapeau, un documentaire revient aujourd’hui sur la fabrication hors norme et l’histoire mouvementée de cette sublime prière musicale aux allures d’offrande définitive faite aux dieux du folk. Réécrite par Cohen lui-même dans une version profane qui la déshabille de sa dimension mystique, Hallelujah a connu un nombre incalculable de versions et de réappropriations, passant notamment dans les mains de Bob Dylan, John Cale, Rufus Wainwright ou encore, bien sûr, Jeff Buckley. Riche en précieux témoignages de l’entourage du maître, le film, certes, nous ressert son hymne culte jusqu’à la nausée, mais rend surtout justice à la poésie et, plus encore, à la puissance rituelle et sacramentale des mots de Leonard Cohen.

