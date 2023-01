Ils n’ont encore que quelques singles à leur actif mais Gurriers, composé de cinq potes, collocs et collègues, s’annonce définitivement comme la prochaine sensation made in Dublin. Comme Fontaines D.C. et The Murder Capital avant eux (non sans rappeler leur musique d’ailleurs), les Gurriers ont tapé un grand coup à Eurosonic. Né pendant le confinement, le groupe dépote avec un rock offensif, post-punk et bruitiste, et un chanteur charismatique qui mouille le maillot. D’une efficacité redoutable.