Guns N’ Roses – “Use Your Illusion I & II”

Sortis simultanément le 17 septembre 1991, Use Your Illusion I (le rouge) et II (le bleu) ne sont pas que les disques de la consécration pour la bande à Slash et Axl Rose. Ces deux albums incarnent une époque. Celle de November Rain (réenregistré avec un orchestre de 50 musiciens pour l’occasion) en boucle sur MTV et celle des freaks chevelus qui font peur aux touristes sur Sunset Strip. Les versions les plus luxueuses de la bête contiennent 97 chansons dont 63 pistes audio et vidéos inédites.

Distribué par Universal. Prix: à partir de 18,99 euros pour l’édition CD deluxe.