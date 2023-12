Girls & (Burna) Boy: les concerts à ne pas manquer en décembre

Des têtes d’affiche (de Biolay à Daho), deux replay (Girls In Hawaii, Pitcho) et un festival (Ocean of Sound) pour bien terminer l’année.

Etienne Daho, le 2/12

Après avoir pas mal pratiqué les petites salles, Etienne Daho revient à des plus grosses scènes – en l’occurrence celle de Forest National -, un nouvel album sous le bras, Tirer la nuit sur les étoiles.



Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, le 2/12

Plus d’un an et demi après la sortie de Topical Dancer, et avant que Bolis ne publie son album solo, le duo gantois achève tout doucement leur tournée-marathon. Rendez-vous à l’AB pour une big fiesta – concerts et DJ – jusqu’au milieu de la nuit.



Disiz, le 6/12

Plus que jamais affranchi des codes du rap, Disiz vient fêter le carton de son album L’Amour, avec un concert archi sold out à l’Ancienne Belgique



Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma, le 6/12

A Bozar, la grande Angélique Kidjo et Yo-Yo Ma s’allient pour creuser les liens entre musiques africaine et classique. « Y compris Bach – à qui l’on doit nombre de sarabandes – mais aussi Florence Price, première femme afro-américaine reconnue comme compositrice symphonique, qui a notamment signé la Juba Dance d’inspiration africaine ».



Benjamin Biolay, le 9/12

Après un passage l’an dernier au Cirque Royal, Benjamin Biolay revient à Bruxelles. Dans ses bagages, son dernier album Grand Prix, au centre de son concert prévu à Forest National.



Burna Boy, le 12/12

Depuis son bestseller African Giant, en 2019, le statut de Burna Boy a définitivement changé. Menant la vague afrobeats qui a fini par submerger la planète pop, le Nigérian est devenue LA superstar africaine du moment. I Told Them, « je leur avais bien dit », glisse aujourd’hui l’intéressé, titre d’un nouvel album qu’il viendra présenter au Sportpaleis d’Anvers…



Girls In Hawaii, les 14, 15, 16, 17/12

Les Girls fêtent les 20 ans de From Here To There, leur premier album, avec quatre concerts archi sold out à l’AB. On vous en reparle très bientôt…



Pitcho, le 16/12

Alors que, dans la grande salle de l’AB, les Girls rejoueront leur premier album sorti il y a 20 ans, le rappeur bruxellois en fera de même au club, en revenant sur Regarde Comment !, sorti également en 2003.



Ocean of Sound, du 7 au 17/12

Le son immersif a la cote. A Louvain, le Stuk organisera ce qui est présenté comme le tout premier festival utilisant la technologie 4D. En tout, ce seront 48 enceintes acoustiques qui seront placées aux quatre coins du Studio. Au programme, des sessions d’écoute mais aussi des soirées plus club. Sont notamment attendus Maria W Horn, les frères Dewaele (leur album EMS Synthi 100 pour la première fois en live), et surtout la pionnière des musiques électroniques Suzanne Ciani, 77 ans.