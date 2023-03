I Play My Bass Loud

Si le nom de Gina Birch ne vous dit rien, c’est que vous avez mal potassé votre rock anglais. Peintre et réalisatrice à ses heures perdues (elle a entre autres clippé les Libertines, Palma Violets et New Order), Birch est avec Ana da Silva la fondatrice des formidables Raincoats (l’un des groupes préférés de Kurt Cobain) et l’une des pionnières d’un rock féministe artisanal et arty. La Londonienne qui a inspiré Bikini Kill, Sleater-Kinney et tout le mouvement Riot Grrrl dégaine à 68 ans son premier album solo. Un disque d’une étonnante pertinence, aventureux et engagé, qui s’attaque à l’oppression et l’injustice, ne porte pas de talons, rend hommage aux Pussy Riot et danse comme un démon. Respect éternel.