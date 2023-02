Les jeunes envoient en moyenne 80 SMS par jour. Et parmi ces messages, certains sont particuliers. Entendez à caractère sexuel. Pour les 15-25 ans, c’est un moyen naturel de communiquer son désir et parfois son plaisir. Il y a 20 ou 30 ans, les ados et jeunes adultes s’écrivaient encore des lettres. Mais aujourd’hui, ce sont souvent des photos et des vidéos qu’ils s’échangent… Est-ce le révélateur d’une sexualité libérée? Un modèle de romance 2.0? Génération sextos se demande à quoi ressemble la sexualité des 15-25 à l’heure des réseaux sociaux en cette ère post-#MeToo. Il dépeint un tableau assez éloigné de ce qu’on pourrait imaginer. L’âge moyen du premier rapport reste par exemple inchangé depuis 20 ans. Il est encore et toujours de 17 ans et demi.

Alimenté par des jeunes aux identités sexuelles diverses, par Laura Berlingo, gynécologue autrice d’Une sexualité à soi et Charline Vermont, la créatrice d’Orgasme et moi, le documentaire de Magali Cirillo et Mathias Goudeau brosse le portrait d’une jeunesse abreuvée d’images mais qui sait les décrypter. Il se demande si le porno est traumatisant et s’il biaise le rapport à la sexualité, brise l’image romantique de la première fois, parle de contraception, de multiplication des maladies sexuellement transmissibles, et d’absence de désir (comparant asexualité et aromanticité). L’air sexuel du temps.