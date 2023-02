Il n’aura fallu qu’un seul album à Gazo pour s’imposer comme l’un des chefs de file du courant drill en France, ce dérivé sombre et nihiliste de la trap, né à Chicago et rapidement importé en Angleterre. Toujours sur la balle, Hamza s’est lui-même essayé au genre, avec 140 BPM. La rencontre entre les deux s’imposait donc. Le temps d’un titre aux basses rebondies et aux rimes particulièrement graveleuses.