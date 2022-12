“Anadolu Ejderi”

Basée à Istanbul, Gaye Su Akyol fait partie de cette jeune génération qui a réussi à combiner pop occidentale et accents plus locaux, se réclamant autant de Nirvana que des héros du rock turc ou de l’icône folk Selda Bağcan. Sur Anadolu Ejderi (“Le dragon d’Anatolie”), la chanteuse confirme ses fondamentaux psychédéliques, mais en élargissant désormais davantage sa palette, l’oud traditionnel n’hésitant plus désormais à se frotter par exemple à des sonorités plus électroniques. Accents orientaux (Vurgunum Ama Acelesi Yok), ballade big beat (Biz Ne Zaman Düşman Olduk) ou tentative glam (Sen Benim Mağaramsin): Gaye Su Akyol disperse, ventile, plus libre que jamais dans une société qui a tendance à se replier sur ses tendances les plus conservatrices…