Si la GameWeek montoise est avant tout un rendez-vous destiné aux (futurs) professionnels pour booster le secteur gaming en Belgique francophone, elle réserve toutefois son lot d’activités pour le grand public, en invitant enfants et ados à s’initier à la programmation et à la création de jeux vidéo et en invitant les gamers à venir tester nouveautés et démos.

