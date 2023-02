Jim et Tabitha, parfait petit couple parti vivre la van life en compagnie de ses deux enfants, débarquent par accident dans un bled de l’Amérique profonde, curieux mélange de ville fantôme et de bourgade amish à moitié dévastée par une dixième vague de Covid. Un arbre couché en travers de la route, cerné par des corbeaux, vient de les forcer à prendre ce détour. Seulement, les voilà qui tournent en rond, revenant invariablement au même carrefour de ladite ville, l’ayant à peine quitté. Le sheriff du coin, Boyd Stevens, sait que la famille -tout comme le reste de ses administrés fantomatiques- est condamnée à rester dans cet espace-temps coupé du reste du monde. Comment les en avertir et les prévenir que la nuit, il faut se barricader pour se protéger d’angoissantes créatures? La scène d’ouverture de From en voit une à l’œuvre: ça calme. Derrière les traits inquiets de Stevens, on retrouve Harold Perrineau, vu dans Lost. La série de J.J. Abrams partage d’autres choses avec From: une fascination pour les titres de quatre lettres, la disparition dans un outre monde, la menace extérieure et intérieure, les personnages archétypaux entre cauchemar et épiphanie. Pinçant habilement les cordes du mystère et de l’horreur, jamais très loin de Stephen King, la série enchaîne, avec un bon sens du rythme et une esthétique riche, les énigmes, révélations occultes et entreprises escapistes mais peine à livrer une explication cohérente aux nombreuses portes narratives qu’elle ouvre sans jamais vraiment les refermer.

Série créée par John Griffin. Avec Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey. 7