Free Money ***1/2

On connaît l’adage. “Donne un poisson à un homme et nourris-le pour une journée. Apprends à un homme à pêcher et nourris-le pour la vie.” Mais, nous dit-on, encore faudrait-il qu’il ait l’argent pour se payer son matériel de pêche… Puis aussi qu’il ait envie de manger du poisson durant toute son existence. Partant du constat que beaucoup de choses qui ont été faites dans l’aide humanitaire ne fonctionnent pas, l’ONG GiveDirectly s’est implantée dans le paysage social en distribuant de l’argent aux villages pauvres. Pour le coup, GiveDirectly propose de donner 22 dollars par mois (directement virés sur leur téléphone) à tous les habitants de plus de 18 printemps de Kogutu, un tout petit village kényan. Et ce pendant douze ans. Une tentative de revenu universel donc. Mais aussi un grand chamboulement pour ces gens qui n’y ont jamais été habitués. Parce qu’on parle de région où il n’y a pas de Bancontact, où il n’y a pas d’accès à l’argent. La nouvelle suscite d’ailleurs le débat et les questions dans tout le village. Comme certains d’entre eux se le demandent: est-ce que ce fric amènera le progrès ou le chaos? Le prêtre propose déjà qu’on en file une partie à l’Église… Et les disparités avec les “quartiers” environnants se font rapidement sentir. Sans compter que le projet reste un test. Une expérience dont certains demeurent exclus à des fins d’analyse. Sam Soko et Lauren DeFilippo observent si l’argent fait le bonheur, ou si du moins il y contribue. Les bouleversements pour le meilleur et pour le pire. Le projet se terminera à Kogutu en 2031…

Documentaire de Sam Soko et Lauren DeFilippo. Le 30/03 à 19 h, au Vendôme..