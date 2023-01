Fred Hersch en duo avec Esperanza Spalding

L’album a été bouclé en 2018 dans le fameux club new-yorkais où le pianiste Fred Hersch a ses habitudes. Ici, il se cale en duo avec Esperanza Spalding, mettant de côté ses capacités instrumentales pour laisser la voix de sa partenaire, sa verve, sa tchatche, son scat, contrebalancer ses propres accords “sérieux”. Au maximum, dans les 12 minutes (et 3 secondes) de Girl Talk, babil tongue-in-cheek et mélodie aux notes savantes, parfois dissonantes, du comparse claviériste. Huit titres dont six reprises (entre autres Gershwin, Parker, Monk, Gismonti) de science jazzy. Celle de la décomposition d’atmosphères, toutes imprégnées d’intimité troublée.





