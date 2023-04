de James Whale, 1931

Mary Shelley n’a pas encore 20 ans lorsqu’elle écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne. Publié en 1818, le livre, qui pose un jalon entre littérature gothique et romantisme, rencontre un succès considérable et fait l’objet de multiples adaptations au cinéma. La plus emblématique restant celle de James Whale avec Boris Karloff dans le rôle de la créature en 1931. Le réalisateur enchaînera quatre ans plus tard avec l’impérissable Fiancée de Frankenstein, le filon des transpositions ne s’étant pas épuisé depuis.