Fondatrice d’Artisjok Records, Alia veut offrir un tremplin aux artistes émergents

Dotée d’un sacré flair musical, la jeune Belge Alia fonde son propre label, Artisjok Records, avec l’envie chevillée au corps de faire émerger de nouveaux talents musicaux.

Elle n’a que 24 ans, mais règne sur l’underground belge depuis un certain temps déjà. Quand elle a été remarquée par le DJ et producteur bruxellois Lefto et qu’elle s’est retrouvée à la troisième place du Top 100 des meilleurs DJ belges aux Red Bull Elektropedia Awards en 2019, les choses se sont emballées pour Alia, Alyah Rivière de son vrai nom. Le légendaire DJ anglais Mr. Scruff est fan, elle est invitée dans des festivals de premier plan comme le Dekmantel à Amsterdam et le Worldwide Festival de Sète, joue dans le monde entier -Mexique, Canada et Viêtnam rien que l’année dernière- et est saluée partout pour son agilité et son éclectisme.



Avec sa série de soirées Alia invites, elle offrait déjà une visibilité aux jeunes talents. Aujourd’hui elle élargit cette mission en créant son propre label, Artisjok Records. Sa première sortie est Store Duties, du producteur et DJ italien XL Regular, qui donne tout de suite le ton. “XL Regular est comme moi très inspiré par la musique groovy et soulful. Par le broken beat, le jazz, la musique brésilienne. Des choses qu’on n’entend plus souvent et que je veux remettre à l’honneur avec le label. Pour l’instant, ce sont des genres plus durs comme le gabber ou la hardtekno qui sont omniprésents. Il y a de moins en moins de soirées où l’on peut passer un disque de jazz. Cette impulsivité me manque, je voudrais la réactiver”.

Avant tout, Alia souhaite qu’Artisjok Records joue un rôle pour des artistes qui, autrement, n’auraient pas facilement accès à un label ou à des événements. “XL Regular fait de la musique de top niveau, mais il a très peu d’occasions de se produire. Et il n’est pas le seul, explique-t-elle. Je veux utiliser la plateforme que je me suis créée pour offrir un tremplin aux artistes émergents, les aider à décrocher des dates et à créer une communauté. C’est difficile de partir de zéro, de trouver un manager… Et il semble qu’aujourd’hui ça dépend beaucoup de ce qui est à la mode. Parfois on a l’impression que les artistes sont bookés en fonction de leur profil Instagram et des vêtements qu’ils portent, plus que de la musique qu’ils font ou qu’ils passent. Moi je veux prendre le temps de construire les choses et essayer de rester pertinente. J’aimerais continuer à faire ça encore longtemps et je pense que le plus important pour ça, c’est de rester soi-même.”