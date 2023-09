Focus vous offre des places pour le showcase exclusif de Glauque

C’est ce vendredi 15 septembre que Glauque sort, enfin, son tout premier album, intitulé Les gens passent, le temps reste. On vous fait gagner 5 x 2 places pour un concert exclusif dès 18h30 au Reset, à Bruxelles.

C’est probablement l’un des disques belges les plus attendus de la rentrée: ce vendredi sort le premier album de Glauque. Baptisé Les gens passent, le temps reste, il ne manque pas d’atouts pour mettre définitivement le groupe sur orbite, y compris à l’international.

Lire aussi | Notre portrait de Glauque

Cela fait un moment que Glauque est apparu sur les radars. En 2018, déjà, le groupe terminait deuxième du Concours Circuit. Pas mal pour une formation namuroise formée quelques mois seulement auparavant… Depuis, Louis et Lucas (Lemage), Baptiste (Lo Manto), et Aadriejan (Montens) ont enchaîné les concerts (ils étaient encore au festival de Dour, l’été dernier). Publié un premier EP éponyme (en 2020). Et traversé une pandémie. Adeptes d’une certaine discrétion, pas le genre à squatter les réseaux sociaux, ils ont surtout pris le temps de digérer le début de hype – « Le groupe que le monde entier attendait », hyperventilaient par exemple les Inrocks, dès leurs premiers titres – et de construire un premier album qui ne triche pas.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avec Les gens passent, le temps reste, Glauque affine toujours un peu plus leur trajectoire. Elle combine le chant parlé proche du rap de Louis, un brutalisme électronique ombrageux, et des textes passablement désenchantés. Au passage, le quartet se rapproche à l’occasion de mélodies plus chantées (On oublie et on recommence, Plan serré). Et se permet même ici et là des couleurs plus dansantes (Pas le choix) , mais sans jamais délaisser sa prose existentialiste (Noir).