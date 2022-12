Focus Mossoux-Bonté

Du 15 au 22/12

Sur la scène chorégraphique, le duo formé par Patrick Bonté et Chantal Mossoux a pour spécificité d’allier théâtralité et danse contemporaine. Pour preuves encore ces deux spectacles du répertoire de la compagnie présentés aux théâtre des Martyrs, qui ont pour point commun de déjouer les apparences: Histoire de l’imposture joue sur les faux-semblants et ces moments où surgit la vérité; A Taste of Poison expérimente notre utilisation des rôles sociaux dans une succession de tableaux ne manquant pas d’humour. Bas les masques!