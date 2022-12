Focus Vif vous offre vos entrées pour le film Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, prévu en salles ce 28 décembre.

Synopsis :

Bastien et Chloé passent leurs vacances d’été avec leur famille dans un chalet au bord d’un lac au Québec. Malgré leur différence d’âge, les deux adolescents vont être unis par un lien unique et sensuel. Pour son premier long métrage, Charlotte Le Bon adapte le roman graphique Une sœur de Bastien Vivès. En salle le 28/12. Participez à notre concours et tentez de remporter vos places via le lien ci-dessous.