Focus Vif vous offre vos entrées pour le film Saint Omer, Grand Prix du Jury et Prix Luigi De Laurentiis du meilleur premier long-métrage à la dernière Mostra de Venise.

Synopsis : Saint Omer est un film captivant sur les doutes associés à la maternité ainsi que sur le racisme latent en France.Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint Omer. Celle-ci est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant sur une plage du nord de la France, au moment où la marée montait. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.Il s’agit du tout premier film de fiction d’Alice Diop, après de nombreux documentaires socialement engagés qui s’intéressent aux problèmes et aux inégalités de la société française.Le film est basé sur le procès existant en France. Diop et ses co-scénaristes ont transposé le scénario presque entièrement sur les transcriptions de ce procès.Ce drame judiciaire hypnotique est également la sélection officielle française pour les Oscars. Saint Omer a déjà remporté le Grand Prix du meilleur film au Film Fest de Gand et le Lion d’argent à la Mostra.