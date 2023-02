Fleishman Is in Trouble: une femme disparaît

Un hépatologue new-yorkais tourmenté apprend à se dépatouiller dans l’existence lorsque son ex-femme s’évapore dans la nature.

À l’origine de Fleishman Is in Trouble (Anatomie d’un divorce pour la VF), mini-série en huit épisodes qui atterrit sur Disney+, il y a le livre du même nom de la journaliste et autrice américaine Taffy Brodesser-Akner, premier roman sorti en 2019 ayant été jusqu’à s’attirer de flatteuses comparaisons avec les œuvres des immenses Philip Roth et John Updike (à noter, tout de même, que le point de vue est ici ouvertement féministe, adjectif, on en conviendra, peu souvent accolé au travail de Roth ou Updike…). Brodesser-Akner ne laisse à personne d’autre aujourd’hui le soin de chapeauter son adaptation à l’écran, confiant en partie sa réalisation et sa production à Jonathan Dayton et Valerie Faris, attachant tandem de cinéastes responsable de Little Miss Sunshine, Ruby Sparks et autre Battle of the Sexes.

Centrée autour de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg, son interview ici), la série cueille cet hépatologue new-yorkais fraîchement divorcé de 41 ans alors qu’il se débat pour mettre de l’ordre dans sa vie en pagaille. Certes, ce quadragénaire névrosé goûte au plaisir des retrouvailles avec ses vieux amis (Lizzy Caplan et Adam Brody) et découvre les joies du sexe sans attaches à l’heure des applis de rencontres et des messageries instantanées, mais il doit surtout bientôt faire face à l’évaporation soudaine de Rachel (Claire Danes), son ex-femme, qui disparaît en le laissant seul avec leurs deux enfants, sans savoir où elle est ni si elle compte un jour revenir…



Sens dessus dessous

Très libre en termes de narration et de chronologie, la série se montre d’un tranchant implacable sur le couple (splendide troisième épisode flash-back, d’une terrifiante cruauté désenchantée sur la naissance puis la déliquescence d’un amour) et les idéaux déçus propres à la vie adulte, pavée de contraintes, de responsabilités et d’inévitables regrets. Porté par un tempo assez vertigineux et une grande intelligence d’écriture, l’ensemble bénéficie en outre d’une belle maîtrise de mise en scène, laquelle se plaît notamment à mettre la tête de ses personnages à l’existence sens dessus dessous littéralement à l’envers -et la nôtre avec- sans que ce ne soit jamais gratuit.

Capable d’audacieux virages à 180 degrés (un bouleversant septième épisode qui change la perspective et invite à reconsidérer toute l’histoire autrement), Fleishman Is in Trouble surclasse le tout-venant actuel de la production sérielle par l’ambition, la profondeur et la complexité de son traitement. Loquace et affûtée, elle s’applique à dévoiler, sous le vernis lissé des apparences, les ressorts viciés des dynamiques relationnelles en multipliant les points de vue, et donc les vérités. Chacun a ses raisons, en effet, dans Fleishman Is in Trouble, et c’est tout son talent de parvenir à en faire miroiter la moindre petite facette en déployant des trésors de nuances. Absolument brillant.