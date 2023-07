Flagey rend hommage à Krzysztof Kieslowski dans son « Raging Summer »

Dans le cadre de sa programmation estivale “Raging Summer”, riche en nouveautés, classiques et autres inédits, Cineflagey, à Bruxelles, a l’excellente idée de proposer un cycle consacré au regretté cinéaste polonais Krzysztof Kieslowski (1941-1996), grand observateur du quotidien et des tourments de l’âme.

Les quatre derniers longs métrages de l’œuvre de Krzysztof Kieslowski, qui tend inlassablement vers une belle complexité morale, sont à l’honneur en copies tout récemment restaurées.



Soit, donc, La Double Vie de Véronique (1991), troublant drame poétique et sensoriel évoluant en subtils jeux de miroirs avec deux Irène Jacob pour le prix d’une, et les films de sa trilogie tricolore: Bleu avec Juliette Binoche (1993), Blanc avec Julie Delpy (1994) et Rouge à nouveau avec Irène Jacob (1994). Véritable chant du cygne aux allures d’hydre à trois têtes, ce triptyque cinématographique bardé de prestigieuses récompenses explore et célèbre respectivement, non sans une certaine ironie d’ailleurs, la liberté, l’égalité et la fraternité chères à la devise nationale française. Le tout bien sûr porté par la musique ensorcelante de l’immense compositeur polonais Zbigniew Preisner.