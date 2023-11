Fifty Lab : cinq groupes à checker

Dès ce mercredi, et jusqu’ à vendredi, à Bruxelles, le Fifty Lab va enchaîner les découvertes musicales. Dans le progra foisonnante, voici cinq suggestions d’artistes à ne pas louper

Tuerie

Il vient de remporter le prix Joséphine. Bien vu, de la part du jury de ce qui se présente comme l’alternative indé aux Victoires de la musique. Avec son album Papillon Monarque, le rappeur de Boulogne a en effet gagné encore une nouvelle ampleur. Brassant rap, soul, touches gospel, Tuerie a réussi un album singulier et éminemment personnel.



Cumgirl8

Collectif new-yorkais multimédia formé en 2019, Cumgirl8 est constitué de Lida Fox, Veronika Vilim, Avishag Cohen Rodrigues etChase Lombardo. Derrière le micro, les quatre musiciennes prolongent la tradition riot girrrls, avec un mélange de new wave, de shoegaze et d’outrances punk théâtrales.



Bawo

L’an dernier, le Fifty Lab avait notamment permis de faire connaissance avec Jeshi. Cette fois, c’est Bawo qui devrait prouver qu’, au sein de la scène rap londonienne, il y a une vie après la drill. Sorti en début d’année, son premier mini-album, intitulé Legitimate Cause, ne renie pas ses racines UK, mais évite la charge frontale, visant un groove plus soul, carburant au spleen urbain.



Marguerite Thiam

Réalisatrice, actrice (la série Les 7 vies de Léa sur Netflix, le film Grand Paris, le clip des Rolling Stones Living In The Heart Of Love), Marguerite Thiam s’exprime également en musique. Elle le fait avec une chanson pop 2.0 dans l’air du temps, revendiquant autant l’influence d’un Benjamine Biolay que de la scène rap ou électro.



Mitsune

Formé par trois joueuses japonaises de shamisen – le luth utilisé dans le théâtre kabuki -, basées à Berlin, Mistune a pris au fil du temps de plus en plus d’ampleur, au point de devenir un band à géométrie variable, comprenant des musiciens venant de Grèce, d’Australie, d’Allemagne. Avec à l’arrivée, une musique qui revisite la musique folk nippone, en lui donnant des nouvelles couleurs jazz ou psychédéliques.



