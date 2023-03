Dédié à la mémoire des arts chorégraphiques, le festival LEGS propose de revisiter les classiques et les traditions et de ressusciter les figures oubliées. Ainsi la chorégraphe zimbabwéenne Nora Chipaumire rend justice aux résistants à l’empire colonial (Chaminuka); Olga Dukhovnaya synthétise en un solo Le Lac des cygnes; et Marco da Silva Ferreira réunit une communauté entre folklore et création (Carcass). La danse se raconte…

À Charleroi Danse, à Charleroi et à Bruxelles. www.charleroi-danse.be