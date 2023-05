Augure, le premier long-métrage du Belgo-Congolais Baloji, primé au festival de Cannes

‘Augure’, le premier long-métrage du musicien et acteur belgo-congolais Baloji, a remporté le prix « New Voice » de la section Un Certain Regard au Festival du film de Cannes, annonce Wallonie Bruxelles Images. Il s’agissait de l’unique film belge de la compétition.

Projeté en avant-première mondiale lundi, le long métrage a séduit le jury du Certain Regard, qui était composé cette année de la Belge Emilie Dequenne ainsi que de Davy Chou, Paula Beer et Alice Winocour. Le jury était présidé par l’acteur américain John C. Reilly.

Tourné entre la Belgique et la République démocratique du Congo, « Augure » raconte l’histoire de Koffi qui, considéré comme un sorcier, a été banni par sa mère. Après 15 ans d’absence, il revient à Lubumbashi pour s’acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter aux préjugés et à la suspicion des siens.

« Traversé de fulgurances plastiques, le premier long métrage de Baloji croise les destinées de quatre personnages considérés comme sorciers dans une Afrique de fantasmagorie: décousu et touffu, mais prometteur », écrit Nicolas Clément.

Le long métrage, avec à l’affiche les Belges Marc Zinga et Lucie Debay, est produit par Wrong Men, avec l’aide du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de screen.brussels, du tax shelter du gouvernement fédéral belge, et en coproduction avec la RTBF.

La section Un Certain Regard fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Créée en 1978, elle met en lumière des oeuvres originales et audacieuses portées par des cinéastes émergents.



Il y a deux jours, rappelle Wallonie Bruxelles Image, c’est le premier long métrage de fiction de Paloma Sermon Daï, ‘Il pleut dans la maison’, qui avait remporté le Prix « French Touch » de la Semaine de la Critique, autre section parallèle du Festival de Cannes.

Trois albums en solo

Révélé au début des années 2000 au sein du groupe Starflam, Baloji a sorti trois albums en solo qui ont tous connu un très beau succès en Belgique comme à l’international. Pour tous ses projets, il supervise à la fois textes et musiques, mais veille aussi au riche univers visuel de ses créations.

En parallèle à la musique, l’artiste pluridisciplinaire réalise en 2018 son premier court métrage « Kaniama Show », présenté dans de nombreux festivals et qui remporte notamment le Prix spécial du Jury au Festival international du film francophone (FIFF) de Namur. Dans la foulée, il revient quelques mois plus tard avec un autre projet, « Zombies », tourné à Kinshasa.

Également actif devant la caméra, on le retrouve aussi en 2019 dans le film « Binti » de Frederike Migom, qui lui avait valu une nomination pour le Magritte du Meilleur espoir masculin.