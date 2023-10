Féminisme en cuisine, prequel de John Wick et tensions à la Brigade d’intervention: les séries de la semaine

Lessons in Chemistry: la série de féminisme en cuisine ne convainc qu’à moitié

L’histoire, donc, les thèmes abordés (le patriarcat, le racisme, l’opposition science/religion, etc.) mais aussi le casting (Brie Larson dans le rôle principal ou, moins glamour mais diablement efficace, Kevin Sussman en Walter, le producteur du show TV culinaro-scientifico-féministe d’Elizabeth, subtilement gauche et touchant)… Tout est réuni pour garantir un nouveau hit façon Slow Horses ou Ted Lasso à Apple TV+. Pourtant, on peine à imaginer Lessons in Chemistry (la série) figurer au plus haut des sacro-saints tops de fin d’année.

The Continental: au sein du refuge pour assassins de John Wick

Situant ses enjeux dans le New York des années 70, The Continental joue à fond la carte de la stylisation rétro et de l’action théâtralisée qui s’épanouit dans une profusion parfaitement maîtrisée de sous-intrigues. Chaque épisode y a l’ampleur et la durée d’un véritable long métrage.

B.R.I.: plongée palpitante au coeur d’une unité de la Brigade de recherche et d’intervention

Plongeant au cœur d’une unité de la Brigade de recherche et d’intervention (B.R.I.), héritière de la lutte antigang, Jérémie Guez (Sons of Philadelphia) en documente le quotidien avec réalisme, délaissant le spectaculaire au profit d’un étude patiente de caractères. Dans un prologue court et frappant pour les mémoires, Patrick (Bruno Todeschini), chef de groupe, s’apprête à lancer l’intervention au cœur de la tuerie du Bataclan. Saïd (Sofian Khammes), passé par les opérations spéciales en Syrie, le met en garde sur les intentions réelles des terroristes.

Le reboot de « Chair de poule »: frissons façon soap pour ados

La nouvelle adaptation des romans Chair de poule de R.L. Stine, privilégie les codes du soap d’ados façon Riverdale tout en lorgnant du côté de Stranger Things. À partir du troisième épisode, festival d’explosion de slime en mode fluo party, elle révèle même son ADN plus délirant, hommage appuyé au matériau d’origine. Alternant drôlerie, horreur et récit initiatique en poussant souvent les curseurs à fond, Chair de poule est une fable de plus sur le courage des ados et la désespérante inadéquation des parents.