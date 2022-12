Fellini des esprits

“Freud vous explique tout. Mais Fellini n’aimait pas qu’on lui dise que ça c’est ça et voilà pourquoi… Il préférait de loin Jung. Parce que Jung ressemblait à un fermier, un paysan, un magicien. Un magicien avec une boule magique. Jung était quelqu’un qui vous prenait par la main pour vous conduire au bord de l’abîme, du cauchemar, de l’inconnu, en vous disant regarde.” Le flamboyant Roberto Benigni évoque avec passion la relation entre le réalisateur de Huit et demi et la psychanalyse. Après avoir découvert la pensée de Carl Jung, Fellini s’est éloigné du réalisme pour s’intéresser aux manifestations de l’imaginaire que sont les souvenirs et les rêves. “Le voyage est certainement un des mots-clés de l’univers fellinien, explique le directeur de la cinémathèque de Bologne. Le voyage le plus compliqué possible. Ce voyage inimaginable où on part sans jamais savoir où on va arriver. Un voyage à l’intérieur de soi.” Amusant au sujet d’un réalisateur qui n’aimait pas trop s’éloigner de sa chère Italie. Alimenté par des universitaires et des proches, ses dessins et ses films, le documentaire d’Anselma Dell’Olio brosse un portrait différent du maestro. Il évoque les séances de spiritisme auxquelles il a participé, sa fascination pour l’occulte et le paranormal, sa découverte du tarot et pourquoi il adorait se faire tirer les cartes. Un homme pour qui le caractère mystérieux du monde était primordial. “Je comprends mes films quand j’entends la musique de Nino Rota”, disait-il. Rota étant l’un des plus grands collectionneurs de livres ésotériques en Italie…

Documentaire d’Anselma Dell’Olio. 7