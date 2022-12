C’est le grand retour de la soirée FCKNYE. Soit, pour passer le cap de l’an neuf, un mini-festival organisé au Palais 12, programmant une trentaine d’artistes répartis sur pas moins de quatre scènes. Particularité: la FCKNYE prend un malin plaisir à mélanger les genres, entre rap, techno, drum and bass, et hardcore. Sont ainsi notamment annoncés SCH, Vald, Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, mais aussi Adam Beyer, Vitalic, Vladimir Cauchemar, Oton, etc.

Au Palais 12, Bruxelles. www.fcknyefestival.com