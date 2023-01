À partir du 25/01

Le Beursschouwburg fait sa rentrée avec un focus Facing Violence qui se penchera “sur le refus, l’autodéfense et l’émeute”. Spectacles, projections, concerts et expositions développeront la réflexion sur notre confrontation à la violence. Y participeront notamment le collectif Black(s) to the Future et Léa Drouet, dont la performance Violences (au Varia également du 08 au 11/02) relie différents faits de l’histoire familiale et de l’actualité récente. Un focus qui se prolonge jusqu’à la fin du printemps.