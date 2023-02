“Si tu ne t’aimes pas, qui va le faire pour toi?” Série britannique partageant l’une de ses productrices avec la très hype Killing Eve, Extraordinary se rapproche davantage de l’esprit de Pure que de Fleabag dans sa quête d’un franc-parler adulescent arrosé de satire à l’anglaise. Déjà renouvelée pour une deuxième saison avant même sa diffusion, elle s’attache à dépeindre le quotidien frustrant de Jen, 25 ans, jeune femme désespérément ordinaire dans un monde où chacun est censé acquérir un super-pouvoir dès l’âge de 18 ans. Capacité à remonter le temps, à percevoir les circonstances futures de la mort des gens, à provoquer un orgasme d’un simple toucher ou à déféquer des objets sur commande… Le catalogue d’aptitudes surnaturelles est ici aussi joyeusement régressif qu’inventif, mais l’originalité de l’ensemble reste hélas bien souvent essentiellement de façade, tout comme sa supposée subversivité d’ailleurs. Assez répétitive et insistante dans sa recherche d’un humour un peu cash, la série se regarde malgré tout avec un certain plaisir, assaisonnant notamment les inévitables failles de son anti-héroïne en crise d’une très cool B.O. indé qui va de Courtney Barnett aux Flaming Lips en passant par Spiritualized, Goat Girl ou encore Wet Leg et son irrésistible Chaise longue.

Une série créée par Emma Moran. Avec Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna. Disponible sur Disney+. 6