Expos, concerts, cinéma: notre agenda de la semaine

Les frimas de l’hiver ne vous font pas peur? Laissez-vous guider par votre curiosité avec les suggestions culturelles de notre agenda.

Sculptura #2

Du 19/01 au 10/03 à la Gare maritime de Tour et Taxis, Bruxelles.

Créé l’année dernière, le festival de la sculpture contemporaine et de l’installation revient à la Gare Maritime. Une quarantaine d’artistes européens participent à ce parcours d’œuvres monumentales et plus modestes qui s’étend dans le parc de Tour et Taxis mais aussi au Pixel Museum, au Musée de la Migration à Molenbeek et à l’hôtel The Dominican. – N.N.

Polarise Nordic Film Nights

Du 20/01 au 01/02 au cinéma Galeries, Bruxelles.



Coup de projecteur sur les films venus du nord de l’Europe. À l’instar de Paradise Is Burning de la Suédoise Mika Gustafson, l’histoire de trois jeunes sœurs devant se débrouiller après la disparition de leur mère. Produit par Liv Ullmann et Wim Wenders, le documentaire Songs of Earth revient sur la relation à la sublime nature norvégienne qu’entretiennent les parents de la réalisatrice Margreth Olin. Le festival accueillera aussi entre autres en avant-première le nouveau film de Kristoffer Borgli (Sick of Myself), Dream Scenario avec le tout-terrain Nicolas Cage. – N.N.

La Semaine du son

Du 22 au 28/01 à Bruxelles et du 29/01 au 04/02 en Flandre et en Wallonie.

© kaja farzsky

Parce que chacun baigne en permanence dans un océan de sons, il est très facile de ne plus les entendre. C’est précisément l’objectif de la Semaine du son que de sensibiliser le grand public à son importance. Avec des concerts, installations, débats, ateliers, conférences, etc. Et, pour cette 14e édition, un thème en particulier: ICE (In case of emergency), pour questionner l’urgence environnementale. – L.H.

Semaine de la musique belge

Du 22 au 28/01 partout en Belgique.

© dr

Gloire et honneur aux produits du terroir! Durant toute une semaine, la musique “belge” a droit à sa “semaine”. Soit un programme fourre-tout, déployé du nord (surtout) au sud. Et dans lequel sont épinglés aussi bien les MIA’s (les Victoires de la musique belges de Flandre) que la Belgian Worldwide Music Night de l’Ancienne Belgique, des concerts au Botanique ou des playlists dédiées sur Spotify… – L.H.