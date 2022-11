Eurosonic, retour en salle

Alors que les grands rassemblements de l’été chauffent leur affiche, l’Eurosonic complète la sienne. Programmé en janvier, le festival de showcases néerlandais annonce notamment une importante délégation belge. Et un programme ESNS Exchange qui pourrait aider certains d’entre eux à tourner un peu partout en Europe…

Cette fois-ci, c’est la bonne! Après avoir dû se rapatrier sur le Net ces deux dernières années, pour cause de Covid, le festival Eurosonic va pouvoir à nouveau se déployer « normalement ». Il vient d’ailleurs d’annoncer les cinquante derniers noms (dont The Bug Club, Sofie Birch, etc) d’une affiche qui en proposera pas loin de 300, pendant trois jours, du 18 au 21 janvier prochains (on y sera !).

Pour rappel, l’événement néerlandais, organisé à Groningen, met l’accent sur la découverte, avec un festival de showcases à destination des professionnels, mais ouvert au public. L’idée ? proposer une vitrine pour des artistes émergents, voire les futurs stars de demain (ces dernières années, le festival a notamment vu passer Wet Leg, Yard Act,…). Avec ceci de particulier, dans le cas d’Eurosonic, de mettre l’accent sur la scène européenne.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’a été mis au point ESNS Exchange. Lancé dès 2003, le programme vient en soutien aux artistes, en leur offrant l’opportunité de tourner un peu partout sur le continent. Notamment grâce au réseau de festivals affiliés au dispositif. L’an dernier, par exemple, Meskerem Mees a chopé pas moins de cinq dates (dont Les Nuits de Fourvières à Lyon, le Reeperbahn et le Haldern Pop en Allemagne), et Sylvie Kreusch trois. Cette année encore, la délégation belge sera conséquente. Sont ainsi annoncés Avalanche Kaito, Bolis Pupul, Catherine Graindorge, Ila and Rori, The Haunted Youth, Cobra The Impaler, Dienne, ECHT !, Kids With Buns, Lander & Adriaan, M. Chuzi, Meyy, Psychonaut, Ramkot, Sam De Nef, Tukan. Costaud.