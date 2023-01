Eternal Spring: histoire d’une persécution chinoise

Au cœur de Printemps éternel (titre en VF d’Eternal Spring), documentaire animé du Canadien Jason Loftus, on trouve le coup d’éclat qui avait vu, le 5 mars 2002, des adeptes du groupe spirituel Falun Gong, interdit par les autorités chinoises, pirater une télévision d’État. S’ensuivra une vague de persécutions sur la ville de Changchun, et l’exil pour de nombreux sympathisants parmi lesquels le bédéiste Daxiong, dont le trait plonge le spectateur dans le vif du sujet. Loftus imbrique habilement animation en 3D réaliste, archives et images réelles -les témoignages des survivants exilés-, tout en reconstituant les faits à la manière d’un film de casse. Pour un résultat captivant et graphiquement remarquable mettant en lumière la politique de répression de Pékin à l’égard de la liberté religieuse. Fort.



