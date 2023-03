Le 08/03

Fabcaro et son œuvre, BD et romans, n’en finissent pas d’être adaptés, sur grand écran comme sur scène. Preuve en est encore avec cette transposition du roman graphique Et si l’amour, c’était aimer?, par le groupe post-rock rennais Totorro & Friend. Un ciné-BD-concert singulier gardant de l’original l’humour désopilant et le sens de l’observation que porte l’auteur sur le couple et notre époque.