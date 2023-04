Pour une fois, la traduction française du titre original d’une œuvre s’avère excellente. Environnement toxique fait tout d’abord référence à l’ambiance de travail à laquelle a été confrontée Kate Beaton durant les deux années qu’elle a passées sur des sites d’exploitation de terres bitumineuses dans l’Alberta. Imaginez une jeune femme de 22 ans dans un contexte presque exclusivement masculin. La file que font les gars pour voir la nouvelle poupée du magasin de l’entreprise, les remarques et autres propositions plus ou moins salaces qu’elle subit à longueur de journée… et de nuit. Car travailler pour une compagnie pétrolière terrestre, c’est comme partir en mer: la plupart des ouvriers qui logent sur place passent plusieurs semaines sans voir leur famille. Environnement toxique parle également de la nature polluante de l’activité: les animaux pris dans les bacs de décantation, les cancers contractés par les populations locales dus à la pollution des rivières, sans parler de la destruction du paysage. Environnement toxique, c’est encore le récit des contraintes de travail telles qu’elles vous transforment des “bons petits gars de chez nous” en violeurs potentiels ou en cocaïnomanes conducteurs d’engins de chantier et face auxquels les responsables de la société ferment les yeux: rentabilité avant tout. Environnement toxique, c’est finalement le témoignage d’une Canadienne fraîchement diplômée qui, pour rembourser rapidement son prêt étudiant, s’est engagée dans une prison à ciel ouvert. En une succession de saynètes bien senties, elle traduit l’ambiance générale rendue lourde par des conditions de travail hyper pénibles. Ce qu’elle décrit fait froid dans le dos. Et pourtant, Kate Beaton fait preuve de lucidité et de quasi compassion pour tous ses collègues dont la santé mentale et physique est mise à rude épreuve.

© National