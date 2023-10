Enfants et tourbillons sur scène dans les spectacles de la semaine

Le Festival Voix de Femmes

Lors de sa dernière édition (2021), le festival liégeois Voix de Femmes, porté par l’ASBL du même nom, fêtait ses 30 ans. Un bel âge qui a fait revenir l’événement, à l’intersection des arts, des cultures et des féminismes, sur ses héritages et fondements. Et à ce niveau, rien n’est acquis, les luttes sont plus qu’actuelles. D’où le titre générique de l’édition 2023: Esprit de suite. Un Esprit de suite pour repenser présent et passé, et construire le futur. Temps fort majeur de l’événement: la carte blanche à Laïla Amezian (photo), chanteuse belgo-marocaine qui cherche à faire connaître au plus grand nombre la culture chaabi (musique populaire marocaine). Des ateliers seront organisés, restitués lors d’une journée festive. Notre coup de cœur: son concert avec le Kabareh Cheikats, des hommes casablancais travestis le temps de leur spectacle, qui font honneur aux cheikats, femmes danseuses et chanteuses affranchies du patriarcat dominant.

Le festival sera en partie adapté en langage des signes. La soirée du 17 sera d’ailleurs consacrée à la projection de J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd, portrait de Vincent, sourd, qui a appris le langage des signes à la réalisatrice Laetitia Carton. Il sera également ouvert plus largement aux enfants, avec des après-midi contes et lectures. Un programme qui s’assortit de reprises théâtrales (Appellation sauvage contrôlée, La Fracture…), rencontres et autres concerts. Dans toute la province de Liège et sans modération.

Jusqu’au 21/10 en Province de Liège. www.voixdefemmes.org