Du 30/01 au 05/02

C’est le réalisateur américain Frederick Wiseman qui parraine la nouvelle édition de ce festival dédié au cinéma du réel. Il s’ouvrira avec Gigi la legge d’Alessandro Comodin, enquête policière rocambolesque dans la campagne du Frioul. Un cru marqué aussi par la première belge en clôture de All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, Lion d’or à Venise l’année dernière. L’histoire du combat de Nan Goldin contre la famille Sackler, responsable du scandale des opiacés aux USA.