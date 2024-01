En télé ce soir: parcours d’un meurtrier sadique et histoire d’un havre du rock

Deux étonnantes histoires à découvrir ce soir en télé. Un téléfilm en deux parties revient sur les horribles crimes de Fred West. Sur France 5, on vous racontera l’histoire du château d’Hérouville, devenu un temps le refuge de David Bowie et Iggy Pop.

Une femme de confiance

Ce vendredi 19 janvier à 20 h 55 sur Arte.

Téléfilm en deux parties de Julian Jarrold. Avec Dominic West, Emily Watson, Robert Glenister.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Meurtrier sadique de femmes et d’adolescentes qu’il a torturées, violées et démembrées avec son épouse Rose à Gloucester entre 1967 et 1987, Fred West reste, 29 ans après son suicide par pendaison en prison, l’un des plus célèbres serial killers anglais. Histoire vraie même si quelques scènes ont été inventées pour les besoins de l’adaptation, le téléfilm en deux parties de Julian Jarrold revient sur leurs horreurs à travers la relation trouble que West noua avec sa référente (campée par Emily Watson). Si ce rôle consiste à veiller aux droits et à la compréhension des enfants et des personnes vulnérables suspectés d’infraction pénale, la police a mandaté une mère de famille et travailleuse sociale alors en formation auprès de l’inculpé qui semblait pourtant jouir de toutes ses facultés. “En cinq minutes, elle était bleue, dit-il froidement à propos de l’une de ses propres filles, étranglée. J’ai voulu la mettre dans la poubelle mais elle ne rentrait pas, alors je suis allé chercher la scie à glace.” Assez singulier dans son approche, Une femme de confiance suit l’affaire des interrogatoires au procès, ne montre aucune scène de violence physique et humanise le tueur en série brillamment interprété par Dominic West (qui incarnait le flic Jimmy McNulty dans la formidable série américaine The Wire). Un film télé perturbant et impeccablement joué.

Le Château d’Hérouville, une folie rock française

Ce vendredi 19 janvier à 23 h 05 sur France 5.

Documentaire de Christophe Conte.

© Morgane Production

George Sand et Chopin y ont partagé des week-ends en amoureux. Jane Fonda a semé l’arbre près de la piscine. Et les Bee Gees ont enregistré Staying Alive dans l’escalier. Planté à une demi-heure de Paris, dans un petit village du Val-d’Oise, le château d’Hérouville, qui somnolait depuis le XVIIe siècle, s’est réveillé dans les années 60 au son des guitares. Il est même devenu le premier studio résidentiel au monde avec sa salle de cinéma, son terrain de tennis et son chef cuistot qui récitait des poèmes en servant des grands crus. Dit par Lou Doillon, le documentaire de Christophe Conte retrace une histoire hors norme. L’utopie artistique d’un agitateur à l’aise partout mais fuyant l’académisme. Le compositeur Michel Magne, à qui l’on doit entre autres la musique des Tontons flingueurs, d’Angélique et de nombreux Vadim, achète les lieux en 1962 avec son ami peintre de Montmartre Jean-Claude Dragomir, qui se tue en voiture en 1965 entre Pontoise et Hérouville. Magne y aménage un salon de musique, un lieu de création sonore, avant de le transformer en studio commercial proposant le gîte et le couvert. Son épouse, ses ingénieurs du son, Bernard Lavilliers, Bill Wyman ainsi que la Vietnamienne Kuêlan N’Guyen, ex-compagne de Jacques Higelin, qui y a rencontré Iggy Pop et David Bowie et leur a inspiré China Girl, racontent la musique et les fantômes. “La règle de base du château, c’était de faire croire aux gens qu’il était hanté. Et puis de leur faire un peu des blagues pour les sortir de leur léthargie la nuit. Et on y arrivait super bien”, sourit l’ingé son et producteur Dominique Blanc-Francard. Savoureux.