En salles cette semaine: des curiosités belge et géorgienne derrière l’inévitable « Pauvres créatures »

Petit récapitulatif des sorties en salles cette semaine. Si le nouveau film de Yórgos Lánthimos prend beaucoup de place médiatique, on ne boudera pas son plaisir devant les plus confidentiels mais recommandables Here du Belge Bas Devos et Blackbird Blackbird Blackberry de la Géorgienne Elene Naveriani.

Pauvres créatures (Poor Things)

Avec humour et excentricité, Yórgos Lánthimos revisite le mythe de Frankenstein avec Emma Stone dans le rôle de la créature. Une âme d’enfant dans un corps d’adulte à la découverte du monde et de l’amour.

Here

Après Ghost Tropic, Bas Devos creuse le sillon de son cinéma singulier avec une fable contemplative et délectable contant la rencontre inattendue entre deux êtres.

She Came to Me

Casting de choix pour cette comédie dramatique qui a tout du vaudeville. Dommage que le nouveau film de Rebecca Miller ne tienne pas toutes ses promesses.

Blackbird Blackbird Blackberry

Un étonnant drame géorgien suivant l’éveil à la sensualité d’une femme, faisant fi des commérages.

Comme un prince

On passera son chemin sur cette comédie peu inspirée avec l’humoriste Ahmed Sylla, exploitant le filon de la rencontre des mondes que tout oppose.

Nezouh

Alors que Damas croule sous les bombardements, un homme refuse de fuir. Sa fille fait appel à son imaginaire pour tenter d’oublier les horreurs du conflit. Louable mais imparfait.