Principia

Derrière son nom inspiré, d’après la légende, par la fascinante mais peu ponctuelle serveuse de leur bar belge favori, En Attendant Ana est un remarquable groupe parisien signé sur le label chicagoan Trouble In Mind. Emmené par ses guitares carillonnantes, la voix éthérée de Margaux, la trompette et le saxophone de Camille, Principia est un disque d’indie pop brillante, entêtante et subtile qui parlera aux fans d’Electrelane et à tous les amoureux de Laetitia Sadier. Un troisième album qui a tout pour consacrer l’un des secrets encore trop bien gardés du rock français. Gage de bon goût: En Attendant Ana figure en couverture avec Forever Pavot (c’est tout dire) de Magic, l’insubmersible revue pop moderne…