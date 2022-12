Les 08 et 09/12

L’Éclats Festival sort du cadre purement scolaire les créations vidéographiques des étudiants de l’ERG, école bruxelloise de recherche graphique. En les présentant dans ce cadre, les organisateurs de l’événement, qui en est à sa deuxième édition, espèrent révéler des regards singuliers et encourager les échanges entre le public et ces artistes en devenir, et entre les créateurs eux-mêmes.