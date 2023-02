Deux amies, deux voisines, deux destins qu’un événement tragique va bouleverser au point d’orienter leur relation vers de vertigineux abîmes… Olivier Masset-Depasse (Cages, Illégal) a trouvé dans le roman de Barbara Abel Derrière la haine matière à un drame prenant, aux accents hitchcockiens par endroits. Un film d’actrices où Veerle Baetens et Anne Coesens rivalisent de talent, de sensibilité intense, dans un duo devenu duel qu’accueille une reconstitution soignée des années 60. Avec ses neuf prix aux Magritte du cinéma 2020 et l’intérêt de Hollywood pour un remake avec Jessica Chastain et Anne Hathaway, le spectacle captivant qu’est Duelles emprunte une voie singulière dans le cinéma belge actuel. La dramatisation et la stylisation y jouent la carte d’une mécanique au suspense implacable, et d’une atmosphère tendue, anxiogène. Quelques accents un peu démonstratifs n’empêchent pas le film d’être une réussite.

Thriller d’Olivier Masset-Depasse. Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou. 2018. 7