Drum Money: la matière première pour le dancefloor d’Ekiti Sound

Voir l’afro-groove kinky bouillant de Fela Kuti à Forest National en 1981. Aller à Couleur Café aux concerts de ses fils Seun et Femi. Des sensations qui se confirment une fois goûtée l’ambiance brûlante de Lagos et que l’on retrouve sur le deuxième album d’Ekiti Sound, flanqué d’électronique vampire. Celle d’un artiste partagé entre la monstrueuse araignée urbaine lagosienne et Londres. Entre les roots essentiels de l’Afrique haute énergie, et un grand écart qui va de Chairman, rap guidé par une splendide voix féminine, et la plage titulaire qui lorgne Barry White. L’album, bossu et tectonique, incarne autant de carrefours que de questions. Il ne suffit pas de tenter les mélanges -désormais une banalité. Encore faut-il en tirer du jus, du sens et une marque personnelle. Ekiti pond une sensualité violente, de la matière première à dancefloor et aussi une critique flamboyante d’un pays politiquement et socialement au-delà du bordélique.