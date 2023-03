Une séance de rattrapage VOD s’impose pour cet inédit passé par l’ACID à Cannes et couronné du Grand Prix du Festival du cinéma américain de Deauville en 2021. Objet en apparence modeste mais porté par un désarmant sens de la comédie et une foi inébranlable dans la nature humaine, le deuxième long métrage de Diego Ongaro (Bob and the Trees), Français exilé au fin fond du Massachusetts, envoie à la campagne une star du rap game (l’excellent Freddie Gibbs) en pleine crise existentielle, qui se découvre un goût inattendu pour la vie à la ferme. Évoluant de décalages discrets en jeux d’opposition jamais appuyés, Down with the King évite tous les clichés et invente le motif sensible du bling-bling rural.

De Diego Ongaro. Avec Freddie Gibbs, Bob Tarasuk. 1 h 40. Disponible en VOD sur YouTube, Apple TV et Google Play. ****