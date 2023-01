Dour Music Festival: 1989-1999, les années héroïques

Si le festival de Dour fait partie des musts de l’été, il a dû batailler pour se faire une place. Jacques de Pierpont (aka Pompon, aka le John Peel de Reyers) et Pascal Tierce (journaliste-photographe, sociologue de formation) racontent ces “années héroïques”, de la première édition de 1989 -à peine 2 000 spectateurs pour Bernard Lavilliers et Gangsters d’Amour- à celle de 1999 -plus de 80 000 festivaliers pendant quatre jours. Autoédité, le récit a les limites mais aussi le charme des fanzines de l’époque.

de Jacques de Pierpont et Pascal Tierce, éditions Le livre en papier, 194 pages. 6