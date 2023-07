Dour J2 : les cinq concerts à ne pas manquer ce jeudi

Après la soirée d’ouverture de mercredi, on rentre tout doucement dans le vif du sujet au Dour festival. Avec, Tiakola, The Blaze, Isha, Meute, Pongo. Mais aussi…

Ada Oda

Emmené par un ancien BRNS et Victoria Barracato, l’énergique et pétillante fille de Frédéric François, Ada Oda fait dans l’indie rock du soleil et le post punk ciccio. Bingo! (JB)

Grove

Quelque part entre une Little Simz punk et une Princess Nokia sympa, Grove rappe la sexualité, la couleur de peau et les vilains proprios. Le futur du hip hop britannique? (JB)



The Notwist

A 34 ans et toutes ses dents, le groupe des frère Acher reste le fleuron esthète du rock teuton. LA pop dans ce qu’elle a de plus classe et vertigineux. (JB)

ROMY

Echappée de The XX, Romy Madley Croft vire en mode disco-dance-UK-nineties. A Dour, elle viendra donner un aperçu de son premier album solo prévu pour septembre. (LH)



REZZ

DJ/productrice canadienne, aux origines ukrainiennes (par sa mère) et iranienne (par son père), REZZ dégoupille une électro à fragmentations, mélangeant bass music polaire et EDM (LH)