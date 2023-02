Dounia et la princesse d’Alep

Traversée par des éclairs d’espoir, de magie et de poésie, cette fable aux accents cruels emballée dans une animation pleine de vie accompagne une petite fille de 6 ans, Dounia (qui signifie “le monde”), et ses grands-parents sur les routes de l’exil alors que la guerre gronde en Syrie. À l’origine décliné sous la forme d’une websérie, le film conte avec douceur, et une vraie profondeur, le drame d’une existence rythmée par les injustices, réchauffant le destin tragique de tout un peuple au pouvoir réparateur de la musique, qui est “le feu de l’âme”. Un subtil travail de sensibilisation au sort des migrants qui ne gomme pas la douleur et l’incertitude du déracinement forcé mais les rend accessibles aux enfants à partir de 7 ans.

