Don’t Worry Darling

Entaché par de nombreuses polémiques, peu épargné par la critique, le deuxième long métrage d’Olivia Wilde (Booksmart) n’a pas fait le flop redouté dans les salles à l’international. Débarquant aujourd’hui en Blu-ray, le film n’en reste pas moins un gros fourre-tout assez raté qui croule sous des brouettes d’influences mal digérées -de The Stepford Wives au Truman Show, en passant par Inception et Matrix… Situant son action dans une communauté expérimentale utopique des années 50, ce thriller psychologique a la main lourde, en effet, tentant de camoufler son manque criant de véritables bonnes idées à grand renfort de tics formels envahissants. Making of et scènes coupées en suppléments Blu-ray.

D’Olivia Wilde. Avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine. 2 h 02. Dist: Warner. 5