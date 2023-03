« Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs »: humour et aventure au menu

Nouvelle transposition sur grand écran de l’univers du célèbre jeu de rôle sur table, Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs envoie une bande d’aventuriers bras cassés sur la piste d’une relique perdue dans un monde de fantasy peuplé de monstrueux dangers. Entre magie, humour et action, le film assume les laideurs inhérentes à sa numérisation à outrance (certains effets spéciaux font un peu peine à voir…) et a le bon goût de ne jamais se prendre trop au sérieux. Impossible, au fond, de s’ennuyer face à ce déluge de blagues potaches assez réussies et de bastons plutôt bien chorégraphiées, même si l’ensemble reste sur des rails narratifs très sages et très prévisibles. Un divertissement amusant, donc, mais à l’intérêt limité.



