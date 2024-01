D’Olivia Rodrigo à The Smile en passant par Air : les 10 concerts à ne pas manquer d’ici l’été

Ça y est, l’année musicale est lancée. Avec un calendrier live bien chargé. Voici les 10 concerts qui devraient faire l’événement d’ici l’été.

Noname (Le 23/01, De Roma)

C’est une place spéciale qu’a prise Noname, alias Fatima Nyeema Warner (Chicago, 1991), depuis que, venue de la poésie, elle a débordé vers le rap. Elle y a creusé son trou à sa manière. A la fois dilettante – à l’image de son flow nonchalant. Mais aussi allergique au compromis. Sa musique fonctionne sur le même principe. Sous son rap jazzifiant, jamais très loin de la suavité (neo) soul, se cachent les traits d’esprit les plus grinçants et engagés. Comme l’a encore prouvé son dernier album, le fabuleux Sundial, sorti l’an dernier.



Soulwax (Les 29, 30, 31 et 4/02, Ancienne Belgique)

Après cinq ans d’absence, les frères Dewaele relancent Soulwax, fierté électro-rock nationale. Sans nouveau disque (aux dernières nouvelles), mais avec un show inédit qui ne devrait laisser personne indemne.



Slowdive (Le 8/02, Cirque Royal)

Dix ans après s’être reformés, les pionniers shoegaze bénéficient d’une nouvelle popularité. Justifiée notamment par la sortie, l’an dernier, de Everything Is Alive, cinquième album qui a prouvé que les guitares brumeuses des Anglais avaient gardé toute leur pertinence.

Air (Le 29/02, De Roma)

En 1998, un an après le Homework de Daft Punk, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel sortaient Moon Safari, autre pièce essentielle de ce qui sera baptisé French Touch. Un quart de siècle plus tard, le duo se retrouve pour rejouer l’album en intégralité. Le jouer même, puisqu’à l’époque, il n’avait pas tourné avec le disque.



Idles (Le 9/03, Lotto Arena)

Un 5e album annoncé – trois ans après Crawler, nominé aux Grammys -, produit avec Nigel Godrich et Kenny Beats, et sur lequel apparaissent notamment James Murphy et Nancy Whang. Pas de doute, Idles est bien l’un des tickets rock les plus hot du moment.



The Smile (Le 15/03, Forest National)

Et si The Smile avait sorti, avec leur premier album A Light for Attracting Attention (2022), le meilleur disque de Radiohead depuis Hail to the Thief ? Le trio formé par Jonny Greenwood, Tom Skinner et Thom Yorke remet en tout cas le couvert avec Wall Of Eyes, prévu pour le 26 janvier, et une tournée qui passera par Forest.



Baloji (19/03, Ancienne Belgique)

Après avoir été sélectionné à Cannes avec Augure, son premier long métrage, et représenté la Belgique aux Oscars, Baloji revient à ses premières amours : la musique. Il a en effet composé lui-même celle de son film. Elle est constituée de 4 EP – 36 morceaux en tout -, écrits du point de vue des quatre personnages principaux. Il viendra les présenter lors d’un concert exceptionnel à l’Ancienne Belgique.



King Gizzard & The Lizard Wizard (Le 15/05, Forest National)

Pas question de niaiser : King Gizzard & The Lizard Wizard continuent d’enchaîner les albums (et les styles différents) à une cadence infernale. Le plus surprenant est que, loin de laisser ses fans à quai, les Australiens semblent agrandir à chaque fois un peu plus les rangs. Pour présenter leur 25e album, ils se poseront par exemple à Forest National, rien que ça.



Olivia Rodrigo (Les 21 & 22/05, Sportpaleis)

Avec ses guitares « bombastic » et ses refrains bubblegum, Olivia Rodrigo (20 ans) a ramené une couleur rock à une génération Z qui l’a longtemps écouté à la marge. Tout en parlant aux adultes quadras (leurs parents, en gros) qui ont grandi avec Green Day, Blink 182, ou Avril Lavigne. Sur Guts, son second album sorti à l’automne dernier, la formule est confirmée avec brio. « Got what you can’t resist », grince Rodrigo, dans all-american bitch. Et de fait, à bien des égards, Rodrigo est irrésistible.

Soolking (Le 23/05, Palais 12)

Avec sa tambouille rap-raï-trap-reggaeton, Soolking ne cartonne pas seulement sur les plateformes de streaming. Le rappeur-chanteur algérien est aussi devenu une bête d’ambianceur. Comme on a pu encore le voir aux Ardentes, où il a donné l’une des plus grosses fêtes du festival, l’été dernier.



Bruce Springsteen (Le 2/07, Werchter)

Après son passage l’an dernier, à TW Classic, le Boss revient sur la plaine de Werchter dans le cadre de sa prochaine tournée mondiale. Encore et toujours un événement…