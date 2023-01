Divertimento: la porte ouverte à tous les clichés

“En banlieue, on n’a pas de pognon, mais on a de l’imagination.” Faisant son miel de ce genre d’aphorisme faisandé, ce nanar bien-pensant s’inspire librement de l’histoire vraie de deux sœurs jumelles d’origine algérienne ayant grandi en Seine-Saint- Denis et rêvant, l’une, de devenir cheffe d’orchestre, l’autre, violoncelliste professionnelle. Soit la porte ouverte à tous les clichés pour Marie-Castille Mention-Schaar (Les Héritiers, A Good Man), qui oppose d’abord grossièrement méchants fils de bourges et gentilles filles du 93 avant de chercher à solutionner la problématique de la discrimination intersectionnelle en trois coups de baguette magique. Un film tellement simplificateur qu’il en devient complètement crétin. Gênant.



