“Transmissions from Total Refreshment Centre”

Il y a des endroits comme ça qui font la culture. Des nids, des ruches, des tanières, qui lui permettent de s’évader, de bouillonner, de rayonner. À Londres, au sud, le quartier de Brixton a le Windmill. Un pub qui a accompagné les débuts de Black Midi, Goat Girl, Shame et les autres. Et le nord, lui, a son Total Refreshment Centre. Pour le coup plus proche d’une Factory que d’un CBGB. Planqué derrière une station essence de Hackney, le TRC a été un lieu de fête et de concerts. C’est aujourd’hui un studio de répétition et d’enregistrement. Le QG d’une communauté d’artistes aux horizons divers qui se ressemblent davantage dans leur état d’esprit, leur rapport au monde et aux gens que dans leur couleur musicale ou leurs activités artistiques. Incubateur de la scène jazz locale mais pas que, le TRC est ici compilé par le prestigieux label Blue Note. Sur Transmissions from TRC, le tandem Soccer96 (Danalogue et Betamax de Comet Is Coming) fait équipe avec le rappeur Kieron Boothe. Le trompettiste Byron Wallen réinvente avec l’aide de Tom Skinner un de ses propres morceaux dédié à un adolescent londonien victime d’un crime raciste. Et le collectif de Chicago Resavoir passe refléter les connexions transatlantiques entre le TRC et le label américain International Anthem. Il y a dans ces sept titres aux horizons lointains des accents dub (Crescent de Jake Long pris en main par le producteur maison Capitol K), des Australiens en vadrouille (Zeitgest Freedom Energy Exchange) et le producteur multi-instrumentiste français Neue Graphik avec son pote Brother Portrait. Un joli aperçu en somme, éclectique et métissé, de ce qui se passe dans ce complexe mélomane toujours bienveillant et underground.